Продажа контрабандных сигарет выявлена в 20% торговых точек

Территориальные органы по делам защиты прав потребителей с 23 сентября по 5 ноября текущего года провели тестовое изучение ситуации на потребительском рынке табачных изделий Украины для выяснения ситуации с распространенностью табачной продукции, которая не отвечает требованиям нормативных документов.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарте).

Согласно сообщению, было проверено 737 объектов торговой сети в 20 областях Украины и в Автономной Республике Крым, которые осуществляют розничную торговлю табачными изделиями.

Результаты изучения свидетельствуют о том, что проблема торговли табачными изделиями в неразрешенных для этого местах и с нарушением установленного порядка розничной торговли табачными изделиями остается актуальной. Случаи торговли табачными изделиями на площадках под открытым небом и на улицах зафиксированы в большинстве проверенных областных и районных центров. Особенно эти негативные явления распространены в узловых местах торговой инфраструктуры (на рынках, мини-рынках, торговых площадках, в торговых рядах, рыночных комплексах), а также в местах, которые постоянно посещает большое количество людей, рядом с транспортными узлами, на остановках транспорта общего пользования.

В ассортименте табачной продукции, которая реализуется потребителям, обнаружена продукция, не отвечающая требованиям нормативных документов. В целом по Украине из 737 осмотренных объектов торговой сети выявлено 148 случаев наличия такой продукции. Распространенность отмеченной табачной продукции по региональному делению является разной. Наибольшее количество продукции, не отвечающей требованиям нормативных документов, зафиксировано в пограничных областях Украины. По внешним признакам такая продукция в абсолютном большинстве случаев является произведенной на территории иностранных государств: на упаковке табачных изделий присутствуют медицинские предупреждения на иностранных языках и иностранные марки акцизного сбора, в отдельных случаях встречается продукция, предназначенная для реализации в магазинах беспошлинной торговли (“Duty Free”), на которой отсутствуют медицинские предупреждения и марки акцизного сбора.

Отмечается, что в некоторых случаях нелегальная продажа табачных изделий имеет четко организованный характер, нацеленный на минимальные потери в случае государственного контроля. При наличии широкого ассортимента у продавцов хранится ограниченное количество единиц табачных изделий. В случае необходимости пополнения запасов помощники, которые находятся рядом с лотками, оперативно подносят товар.

Пункты продажи нелегальных табачных изделий расположены преимущественно на массовых рынках, нелегальная торговля также осуществляется уличными торговцами. Отмечается, что табачные изделия, не предназначенные для продажи на территории Украины, пользуются большим спросом среди населения. В продаже имеется широкий ассортимент табачных изделий преимущественно российского и молдавского производства. На табачных изделиях отсутствуют отечественные марки акцизного сбора, медицинские предупреждения также отсутствуют или выполнены на иностранных языках. Кроме того, реализуются табачные изделия, в которых содержание никотина и смол превышает определенные законодательством Украины нормы.

Результаты проведенного изучения потребительского рынка табачных изделий Госпотребстандарт направил правительству Украины.