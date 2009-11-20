Аграрный фонд ведет переговоры по экспорту украинского зерна

Аграрный фонд проводит переговоры по возможности экспорта украинского зерна.

Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель министра аграрной политики Украины Борис СУПИХАНОВ.

«Сегодня Аграрным фондом осуществляются соответствующие аккредитационные процедуры и одновременно проводятся предварительные переговоры с государственными структурами ряда стран относительно закупки украинского зерна. Эта модель при условии соответствующего бюджетного финансирования деятельности Аграрного фонда в 2010 году позволит предоставить ему статус государственного зернотрейдера», - сообщил Б.СУПИХАНОВ.

Он напомнил, что с внесением изменений в Закон Украины “О государственной поддержке сельского хозяйства Украины” Аграрному фонду предоставлено право экспорта зерна из государственного интервенционного фонда. В 2009 году, согласно распоряжению Кабмина, Аграрному фонду разрешено осуществить экспорт зерна в объеме не более 500 тыс. тонн.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Б.СУПИХАНОВА на сайте УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/detail/26855).