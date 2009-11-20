Рентабельность сельского хозяйства в 2009 г. составит около 10%

Рентабельность сельскохозяйственного производства в текущем году порядка 10%.

Об этом в интервью УНИАН заявил заместитель министра аграрной политики Украины Борис СУПИХАНОВ.

«По предварительным расчетам, сельскохозяйственное производство в целом в этом году будет безубыточным, а уровень рентабельности хоть и несколько снизится против прошлогоднего, однако будет положительным и ожидается на уровне 10%», - сообщил он.

По словам Б.СУПИХАНОВА, за 10 месяцев этого года сельское хозяйство удержало позитивную динамику производства на уровне 100,1% к соответствующему периоду прошлого года.

По прогнозам министерства, в текущем году производство зерна составит около 47 млн. тонн, что на 5 млн. тонн меньше прошлого года. Урожай подсолнечника планируется на уровне 6,4 млн. тонн (практически на уровне 2008г.); картофеля – 19,5 млн. тонн (немного более 2008г.); овощей – 7,1 млн. тонн (на прошлогоднем уровне); сахарной свеклы – 10 млн. тонн, что несколько меньше 2008 года.

При этом темпы осенних полевых опережают прошлогодние. Уже завершен сев озимых культур на прогнозируемых площадях, завершается уборка кукурузы, подсолнечника, сахарной свеклы и некоторых других поздних культур.

«Мы прогнозируем производство мяса и птицы в объеме 2,8 млн. тонн, молока - 11,6 млн. тонн, яиц - 15,5 млрд. штук. Темпы прироста производства продукции животноводства в 2009 году ожидаются на уровне 3,3% к предыдущему году», - сообщил также замминистра аграрной политики.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Б.СУПИХАНОВА на сайте УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/detail/26855).