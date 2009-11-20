В Крыму запасы зерна уменьшились на 19%

К началу ноября т.г. в Крыму в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых), а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 629,6 тыс. тонн зерна (на 19,4% меньше против 1 ноября 2008 г.).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе запасы пшеницы составили 364,6 тыс. тонн (на 33,5% меньше), ячменя - 171,7 тыс. т, кукурузы - 32,0 тыс. т, ржи - 0,4 тыс. т.

Из общего количества зерна непосредственно в сельскохозяйственных предприятиях было в наличии 266,4 тыс. т (на 14,5% меньше по сравнению с 1 ноября 2008 г.), в том числе 111,5 тыс. т пшеницы (на 35,8% меньше), 78,8 тыс. т ячменя, 22,3 тыс. т кукурузы, 0,1 тыс. т ржи.

Зернохранилища и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 363,2 тыс. т зерна (на 22,6% меньше), в том числе зернохранилища - 279,5 тыс. т (на 29,8% меньше).

Кроме того, запасы семян подсолнечника в АРК составили 12,8 тыс. т, из них непосредственно в аграрных предприятиях - 2,0 тыс. т, на предприятиях, осуществляющих переработку и хранение - 10,8 тыс. т.