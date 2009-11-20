Аграрии Винницкой обл. завершили уборку сахарной свеклы

Аграрии Винницкой области завершили уборку сахарной свеклы, собрано 1,445 млн. тонн свеклы.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Винницкого областного совета Григорий ЗАБОЛОТНЫЙ.

По его словам, площадь под посев сахарной свеклы в текущем году сократилась на 22,13% или на 13,807 тыс. га, по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем. Свекла убрана с площади 48,576 тыс. га. Урожайность также снизилась на 21,64% или на 82 – до 297 ц/га.

Г.ЗАБОЛОТНЫЙ также отметил, что аграрии региона завершают уборку посевов кукурузы на зерно. Кукуруза убрана на площади 129,3 тыс. га, что составляет 92% от запланированных 140,677 тыс. га, намолочено 800,177 тыс. тонн, средняя урожайность – 61,9 ц/га. Кроме того, намолочено 64,441 тыс. тонн сои с 50,211 тыс. га площадей посевов, средняя урожайность – 12,8 ц/га.