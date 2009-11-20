В Крыму запасы кормов снизились

В сельскохозяйственных предприятиях Автономной Республики Крым, специализирующихся на животноводстве, на 1 ноября т.г. было в наличии кормов всех видов 116,7 тыс. т кормовых единиц, что на 6,3% меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, по сравнению с аналогичной датой 2008 года, запасы кормов уменьшились на 6,3%. В то же время, запасы концентрированных кормов увеличились на 3,4% - до 69,8 тыс. т к. ед.

В расчете на одну условную голову крупного скота приходилось по 6,4 ц к. ед. кормов всех видов, в том числе, концентрированных - 3,8 ц к. ед.

Как сообщал УНИАН, на 1 октября 2009 г. в сельскохозяйственных предприятиях АРК (кроме малых), занимающихся животноводством, было в наличии кормов всех видов 110,2 тыс. т кормовых единиц, или на 13% меньше, чем на 1 октября 2008 г.