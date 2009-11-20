Минагрополитики инициирует увеличение финансирования АПК

Министерство аграрной политики Украины инициирует увеличение финансирования агропромышленного комплекса в государственном бюджете на 2010 год на 8 млрд. 375 млн. грн.

Об этом в интервью УНИАН сообщил заместитель министра аграрной политики Украины Борис СУПИХАНОВ.

«Министерство инициирует перед Минфином вопрос увеличения расходов за счет средств Стабфонда госбюджета на 8 млрд. 375 млн. грн. Из них на поддержку производства продукции животноводства – 2 млрд. 232 млн. грн., поддержку производства продукции растениеводства – 220 млн. грн., удешевление стоимости привлеченных кредитов - 500 млн. грн. Также мы предлагаем финансировать из общего фонда госбюджета мероприятия по защите, восстановлению и повышению плодородия почв – 300 млн. грн., государственную поддержку сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов - 532 млн. грн. и формирование государственного продовольственного резерва Аграрным фондом, осуществление государственных форвардных и залоговых закупок, товарных и финансовых интервенций на организованном аграрном рынке – 1 млрд. грн.», - сообщил он.

Замминистра напомнил, что в проекте закона “О Государственном бюджете Украины на 2010 год” для Минагрополитики предусмотрены расходы в объеме 12 млрд. 709,3 млн. грн. (больше, чем в текущем году на 1 млрд. 735,1 млн. грн., или на 15,8%), в том числе: средства общего фонда – 3 млрд. 461,2 млн. грн., специального – 5 млрд. 915,07 млн. грн., Стабилизационного фонда – 3 млрд. 333,07 млн. грн.

За счет средств общего фонда предусмотрены расходы в объеме 3 млрд. 461,2 млн. грн., что меньше 2009 года на 922,4 млн. грн., в том числе по программам поддержки развития предприятий АПК – 235,5 млн. грн. (меньше на 699,7 млн. грн., или в 4 раза). За счет средств специального фонда предусмотрены расходы в объеме 5 млрд. 915,07 млн. грн., что на 1 млрд. 524,4 млн. грн. больше текущего года. В частности, на формирование государственного интервенционного фонда, а также на закупку материально-технических ресурсов Аграрным фондом для потребностей сельхозпроизводителей предлагается направить 3 млрд. 158,7 млн. грн. (на 1 млрд. 18,7 млн. грн., или почти в 1,5 раза, больше 2009 г.); на закладку и уход за молодыми садами, виноградниками, ягодниками и на хмелеводство – 615,1 млн. грн. (больше на 111 млн. грн., или на 22,5%); расходы Аграрного фонда, связанные с комплексом мероприятий по хранению, перевозке и переработке – 241,2 млн. грн. (на 181,2 млн. грн. больше); и 1,9 млрд. грн. - на другие программы.

За счет средств Стабилизационного фонда предусмотрены расходы на удешевление кредитов, финансирование инвестиционных проектов и поддержку отдельных проектов в агропромышленном комплексе, решение вопросов материально-технического обеспечения бюджетных учреждений АПК в объеме 3 млрд. 333 млн. грн., из них на государственное льготное кредитование индивидуальных сельских застройщиков - 150 млн. грн. По сравнению с текущим 2009 годом расходы Стабилизационного фонда увеличены на 1 млрд. 133,07 млн. грн. (в 1,5 раза).

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Б.СУПИХАНОВА на сайте УНИАН-Экономика (http://economics.unian.net/rus/detail/26855).