Директором Полтавского комбикормового завода стал Василий Конограй

Акционеры ОАО «Полтавский комбикормовый завод» 19 ноября на внеочередном общем собрании акционеров уволили с должности директора Александра БЕЛОГО и назначили на эту должность Василия КОНОГРАЯ.

По словам представителя предприятия, А.БЕЛЫЙ акциями предприятия не владел. Должность директора занимал с 15.08.2008 года.

В.КОНОГРАЙ владеет 0,00024% уставного капитала предприятия и до назначения на должность директора был членом ревизионной комиссии ОАО «Полтавский комбикормовый завод». В.КОНОГРАЙ назначен на неопределенный срок.

Справка УНИАН. ОАО «Полтавский комбикормовый завод» занимается производством отрубей гранулированных, зерносмесей подработанных, комбикормов для птицы всех возрастов, КРС, свиней, рыб.