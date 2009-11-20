В Кировоградской обл. вылов рыбы увеличился

В Кировоградской области в январе-октябре 2009 года предприятия и физические лица выловили 973,6 тонн рыбы, что на 9,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

Наибольший улов получен предприятиями рыбного хозяйства в Светловодском (648,8 т) и Онуфриевском (173,2 т) районах. Их удельный вес в общем объеме выловленной рыбы составляет, соответственно, 66,6% и 17,8%.