В Кировоградской обл. вылов рыбы увеличился
18:45, 20 ноября 2009Агро
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За 10 месяцев на 9%
В Кировоградской области в январе-октябре 2009 года предприятия и физические лица выловили 973,6 тонн рыбы, что на 9,4% больше показателя за аналогичный период прошлого года.
Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.
Наибольший улов получен предприятиями рыбного хозяйства в Светловодском (648,8 т) и Онуфриевском (173,2 т) районах. Их удельный вес в общем объеме выловленной рыбы составляет, соответственно, 66,6% и 17,8%.
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