В Винницкой обл. выросло производство кондизделий

В Винницкой области за 10 месяцев текущего года предприятия увеличили производство кондитерских изделий на 35,5%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - до 44,8 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

Он отметил, что увеличение производства кондитерских изделий в январе-октябре состоялось благодаря расширению ассортимента продукции, которую производят предприятия Винницкой области и росту спроса на кондизделия.

В октябре предприятия Винницкой области увеличили производство кондитерских изделий на 14,67% или 0,716 тыс. тонн, по сравнению с октябрем 2008 года, - до 5,596 тыс. тонн. По сравнению с сентябрем производство кондитерских изделий в октябре 2009 года увеличилось на 0,87% или на 0,048 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Крупнейшими производителями кондитерских изделий в Винницкой области являются Винницкая кондитерская фабрика, которая входит в корпорацию Roshen и "Винницкая конфетка". В целом производством кондитерских изделий в Винницкой области занимаются 3 предприятия.