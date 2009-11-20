В Харьковской обл. производство сахара снизилось

В Харьковской области по состоянию на 20 ноября произведено 71,1 тыс. т сахара из сахарной свеклы урожая этого года, что на 41% меньше показателя за аналогичную дату прошлого года (120 тыс. т).

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на заместителя главы ОГА Виктора ЗВЕРЕВА.

По словам В.ЗВЕРЕВА, на сегодняшний день сахарными заводами области переработано 512,8 тыс. т сахарной свеклы, в том числе за последние сутки – 4,3 тыс. т. За последние сутки произведено 550 тыс. т сахара.

Из 6 сахарных заводов, которые работают в Харьковской области в текущем году, по информации замглавы ОГА, 4 уже завершили переработку сахаросырья, а остальные продолжают работать.