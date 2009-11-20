В Крыму объем реализации зерна увеличился

Сельскохозяйственные предприятия Автономной Республики Крым в январе-октябре т.г. реализовали по всем направлениям 611,9 тыс. т зерновых культур, что на 3,5% больше против аналогичного прошлогоднего показателя.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в частности, объем реализации пшеницы составил 374,7 тыс. т, ячменя - 203,8 тыс. т., ржи - 459 т. Кроме того, с начала года реализовано 13,5 тыс. т семян подсолнечника.

В январе-октябре 2009 г. в Крыму средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали товаропроизводителям предприятия, занимающиеся хранением и переработкой зерна, составила 930,4 грн./т, в том числе, на пшеницу - 855,3 грн./т (в январе-октябре 2008 г., соответственно, 980,2 грн./т и 982,1 грн./т).

Как сообщал УНИАН, в январе-сентябре 2009 г. сельскохозяйственными предприятиями Крыма реализовано по всем направлениям 551,6 тыс. т зерновых культур, или 105,3% по отношению к аналогичному периоду прошлого года.