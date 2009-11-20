«МЕТРО Кеш энд Керри Украина» изменит состав совета директоров

Компания «МЕТРО Кеш энд Керри Украина» намерена изменить состав совета директоров компании.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Как указывается в сообщении, с 1 января 2010 года директором компании будет назначен Жако БУЛЕН. Сегодня он занимает позицию советника главного исполнительного директора Х5 Retail Group.

При этом Максим ГАЦУЦ, в настоящее время исполняющий обязанности директора «МЕТРО Кеш энд Керри Украина», вернется к выполнению своих основных функций директора по продажам.

В пресс-службе отметили, что директором по развитию отношений с клиентами «МЕТРО Кеш энд Керри Украина" стал Джонатан ТОРР. На новой позиции он будет отвечать за налаживание более тесного сотрудничества с целевыми группами клиентов компании.

Кроме того, 1 декабря т.г. позицию директора по закупкам продовольственной и непродовольственной групп товаров займет Михаэль КАЙЗЕР.

При этом Ян ЦЕРМАН, который сейчас занимает позицию директора по закупкам продовольственной группы товаров, с 30 ноября уходит из компании согласно его решению строить дальнейшую карьеру вне METRO Group.

Также с 1 января 2010 года Радослав РАХНЕВ с занимаемой им сейчас позиции начальника отдела финансового контроля в «МЕТРО Кеш энд Керри Болгария» перейдет на должность финансового директора «МЕТРО Кеш энд Керри Украина». Кристиан ВОСНИК, который сейчас исполняет эти функции, станет финансовым директором «МЕТРО Кеш энд Керри Египет».

Справка УНИАН. C момента выхода на рынок Украины в 2003 году "METRO Cash & Carry" открыла 25 магазинов: четыре в Киеве, два в Донецке, Днепропетровске, Одессе и Харькове, по одному во Львове, Луганске, Кривом Роге, Полтаве, Виннице, Запорожье, Черновцах, Николаеве, Ровно, Ивано-Франковске, Макеевке, Симферополе и Мариуполе. "METRO Cash & Carry" инвестировала в экономику страны 460 млн. евро и создала около 7 000 рабочих мест.

"METRO Cash & Carry" управляет 660 центрами оптовой торговли в 30 странах. Численность персонала компании превышает 100 000 человек, а ее продажи за прошлый год составили 33,1 млрд. евро.

"METRO Cash & Carry" является торговым подразделением немецкой METRO Group.

В 2008 году продажи METRO Group достигли 68 млрд. евро.