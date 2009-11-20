На Черниговщине закупочные цены на молоко выросли на треть

На Черниговщине цены на молоко, закупаемое перерабатывающими предприятиями у крестьян области, выросли с начала осени больше, чем на треть. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления агропромышленного развития облгосадминистрации.

До средины сентября 2009 года средняя закупочная цена на молоко по области составляла 1 – 1,1 грн. за килограмм молока базовой жирности. С того времени уровень цен на молоко, закупаемого в хозяйствах населения, вырос почти на 35%, и на сегодняшний день составляет 1,4 грн. за 1 кг базовой жирности.

В районах, что соседят с Киевской и Сумской областями – Козелецком, Бобровицком, Прилуцком, Варвинском, Сребнянском, Талалаевском, Бахмацком и других – закупочные цены на крестьянское молоко достигают 1,8 грн. за килограмм.

По мнению экспертов, кроме сезонного фактора увеличение цен причиной подорожания молока есть уменьшение объемов сырья, что поступает сейчас на перерабатывающие предприятия региона.