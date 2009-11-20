В Черкасской обл. объем реализации лесопродукции сократился

В Черкасской области за 9 месяцев объем реализации лесопродукции сократился на 16% или на 14,8 млн. грн. против аналогичного прошлогоднего показателя – до 75,7 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Черкасском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства.

Отмечается, что остатки лесопродукции на складах предприятий Черкасского областного управления лесного хозяйства за отчетный период сократились на 48% или на 26,2 тыс. куб. м – до 13,8 тыс. куб. м.

Заготовлено 173,4 тыс. куб м ликвидного дерева или 70,2% лесосечного фонда текущего года. При этом снижение объемов лесозаготовок составило 15,1 тыс. куб. м, по сравнению с соответствующим периодом 2008 года.

В то же время посадки лесных культур заложены на площади 1541 га, что составляет 86,3% к годовому плану. Рубки формирования молодняков проведены на площади 1400 га, что составляет 102% к плану.

За отчетный период предприятия управление уплатили в сводный бюджет 14,6 млн. грн. налогов, сборов и обязательных платежей, в частности, в Государственный бюджет – 10 млн. грн.