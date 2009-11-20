В Черкасской обл. приостановлено строительство завода

Компания "Коронагро" приостановила строительство завода по производству биотоплива в городе Золотоноша Черкасской области.

Как сообщил корреспонденту УНИАН генеральный директор ООО "Коронагро" Иван ЛАНДАРЬ, у компании возникли финансовые проблемы, и она ищет инвесторов для окончания строительства.

По его словам, в 2010 году в городе Золотоноша компания "Коронагро" планирует закончить начатое два года назад строительство завода по переработке кукурузы в искусственное топливо - биоэтанол. Проектные мощности завода - 100 тыс. тонн биоэтанола и 104 тыс. тонн кормовой добавки (для крупного рогатого скота, свиней и птицы) в год. Этот завод станет первым в Украине, который не будет иметь выбросов в канализацию и будет работать по замкнутому циклу производства. На заводе будут работать 150 работников.