Продукцию каховских заводов будут продавать в России

Коньяк производства ОАО «Таврия» (г. Новая Каховка Херсонской области) и продукцию ЗАО «Чумак» (г. Каховка Херсонской области) будут продавать в Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Херсоне сообщил Генеральный консул Российской Федерации в Одессе Александр ГРАЧЕВ.

«Я побывал на заводах „Таврия“ и „Чумак“, которые, по моему мнению, являются лидерами агропромышленности не только в Херсонской области, но и в Украине», - сказал консул.

По его словам, уже достигнуты предварительные договоренности о продаже продукции в Российской Федерации.

«Более подробно ещё будем говорить. Думаю, что продукция «Таврии» будет продаваться на Северо-западе России, в Санкт-Петербурге и Новгороде. В кетчупе и майонезе производства «Чумака» заинтересована Московская область», - отметил А.ГРАЧЕВ.