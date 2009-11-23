В Крыму собран рекордный урожай картофеля

К началу ноября в Автономной Республике Крым собрано 325,4 тыс. т картофеля, что на 72% больше, чем в 2008 г. к этому времени.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, убранная площадь картофеля возросла на 9,7%, урожайность увеличилась на 52 ц - до 145 ц/га. Хозяйствами населения получено 98,7% урожая картофеля.

В сообщении также отмечается, что за 10 месяцев валовой сбор овощей открытого грунта по сравнению с соответствующим периодом прошлого года увеличился на 35% и составил 237,7 тыс. т, размеры убранных площадей возросли на 11%, а урожайность - на 26 ц (до 153 ц/га).

Как сообщал УНИАН, в Крыму к началу октября 2009 г. было собрано 317,3 тыс. т картофеля, что на 78% больше, чем в 2008 г. к этому времени.