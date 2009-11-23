Завтра Ющенко посетит табачную компанию «В.А.Т. – Прилуки»

Завтра, 24 ноября, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО совершит рабочую поездку в Черниговскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, планируется, что в Прилуках В.ЮЩЕНКО ознакомится с работой агропромышленного объединения им. И.Супруненко ОАО «Прилуцкий хлебозавод» и акционерного общества табачной компании «В.А.Т. – Прилуки».

Кроме того, В.ЮЩЕНКО примет участие в церемонии закладки камня на месте сооружения памятника жертвам Голодомора 1932-1933 годов.