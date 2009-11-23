Агропредприятия Крыма увеличили реализацию продукции на 7,6%

В Крыму общий объем реализованной сельскохозяйственными предприятиями продукции собственного производства за январь-октябрь 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., увеличился на 7,6%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе объем реализации продукции растениеводства увеличился на 9,3%, животноводства - на 6,2%.

Средние цены продажи аграрной продукции сельскохозяйственными предприятиями по всем каналам реализации за январь-октябрь 2009 г., по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., возросли на 4,0%, в том числе на продукцию животноводства - на 8,9%, растениеводства - сократились на 1,6%.

Как сообщал УНИАН, аграрные предприятия Крыма за 9 месяцев 2009 г. увеличили реализацию продукции на 7% при росте цен на 3%.