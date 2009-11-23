Аграрии Крыма уменьшили объем кредитов в 24 раза

Сельскохозяйственные предприятия Крыма с начала 2009 года привлекли кредитов на сумму 7,4 млн. грн., что в 24 раза меньше, чем за аналогичный период 2008 г. (178,6 млн. грн.). Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Министерстве аграрной политики АРК.

Согласно сообщению, в 2006-2008 гг. объемы кредитования сельхозпредприятий Крыма неуклонно росли - было выдано более 901,3 млн. грн. под процентную ставку в среднем 17% годовых. При этом финансовая поддержка предприятий агропромышленного комплекса через механизм удешевления кредитов с 2006 по 2008 гг. составила более 46 млн. грн.

"На сегодняшний день процентная ставка по кредитам для сельхозпредприятий доходит до 30-39% годовых", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сельхозпредприятия не могут взять кредит, так как, в связи с нестабильным мировым финансовым положением, банки увеличили залоги в 3-5 раз.