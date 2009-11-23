Валовой сбор подсолнечника составил 867 тыс. тонн

В Днепропетровской области валовой сбор семян подсолнечника в текущем году с площади 536,4 тыс. гектара составил 867 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управления агропромышленного развития Днепропетровской областной госадминистрации.

Средняя урожайность подсолнечника составила 16,2 ц/га, что на 0,5 ц/га больше показателя урожайности в 2008 г.

Биржевые цены продажи семян подсолнечника в регионе колеблются от 2,45 тыс. грн. до 2,71 тыс. грн. за 1 тонну.

В 2008 г. в Днепропетровской области было собрано 851,4 тыс. тонн семян подсолнечника с площади 540,8 тыс. га.