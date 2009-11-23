В Винницкой обл. производство хлебобулочных изделий упало

В январе-октябре 2009 года производство хлебобулочных изделий предприятиями Винницкой области сократилось на 10,2%, или 6,197 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года - до 54,463 тыс. тонн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил первый заместитель председателя Винницкой областной государственной администрации Валерий КОРОВИЙ.

По его словам, сокращение производства хлебобулочных изделий произошло из-за изменения потребительских предпочтений.

В октябре текущего года по сравнению с октябрем 2008 года производство хлебобулочных изделий предприятиями Винницкой области сократилось 11,85%, или 0,740 тыс. тонн, – до 5,505 тыс. тонн. По сравнению с сентябрем этого года в октябре производство хлебобулочных изделий сократилось на 0,38%, или на 0,021 тыс. тонн.

Справка УНИАН. Производством хлебобулочных изделий в Винницкой области занимается 21 предприятие.