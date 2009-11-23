В Херсоне реализация продуктов на рынках упала

В Херсоне продажа сельскохозяйственных продуктов на рынках в январе-октябре 2009 года сократилась на 2,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом цены выросли на 18,9%.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Херсонской области.

Согласно сообщению, за отчетный период продукты животноводства подорожали на 20,1%, а их продажа уменьшилась на 1,5%. Продажа продуктов растениеводства уменьшилась на 6,8% при росте цен на 5,5%.