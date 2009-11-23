В Крыму поголовье КРС увеличилось

В хозяйствах всех категорий Автономной Республики Крым на 1 ноября 2009 г. поголовье крупного рогатого скота составило 193,9 тыс. голов, или на 0,7% больше по сравнению с 1 ноября 2008 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, поголовье коров составило 89,6 тыс. голов (на 0,3% больше), свиней - 174,7 тыс. голов (на 5,3% больше), овец и коз - 352,0 тыс. голов (на 8,5% больше), птицы всех видов - 11526,1 тыс. голов (на 3,2% больше).

В сельскохозяйственных предприятиях поголовье крупного рогатого скота, по сравнению с 1 ноября 2008 г., сократилось на 22,8%, в том числе коров - на 3,2%. При этом возросло поголовье свиней - на 10,0%, овец и коз - на 1,6%, птицы - на 6,3%.

Поголовье крупного рогатого скота, содержащегося в хозяйствах населения, за 10 месяцев т.г. увеличилось на 8,8%, в том числе коров - на 0,8%. Поголовье свиней выросло на 0,3%, овец и коз - на 9,7%, птицы - сократилось на 0,3%.

Население Крыма на начало ноября 2009 г. содержало 81% общей численности крупного рогатого скота (на 1 ноября 2008 г. - 75%), в том числе 90% коров (на уровне прошлого года), а также 46% свиней (48%), 87% овец и коз (86%) и 46% птицы (47%).

В январе-октябре 2009 г. в аграрных предприятиях Крыма объем выращивания скота и птицы увеличился против прошлогоднего на 0,3%, в том числе птицы - на 3,4%, при этом крупного рогатого скота - сократился на 24,6%, свиней - на 0,8%. Отношение общего объема выращивания скота и птицы к реализации на убой составило 101,0% (в прошлом году - 100,2%).

Как сообщал УНИАН, в Крыму на 1 октября 2009 г. поголовье крупного рогатого скота составило 199,7 тыс. голов, или на 0,7% больше по сравнению с 1 октября 2008 г.