В Винницкой обл. запас кормов ниже прошлогоднего на 7,2%

По состоянию на 1 ноября 2009 г., в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области было в наличии 247,2 тыс. тонн кормов всех видов, что на 7,2% меньше, чем в прошлом году.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, на 1 ноября 2009 г. наличие кормов в сельскохозяйственных предприятиях из расчета на одну голову КРС в Винницкой области составляло по 15,2 ц против 16,7 ц на 1 ноября 2008 г.

Как сообщал УНИАН, по состоянию на 1 октября 2009 г., в сельскохозяйственных предприятиях (кроме малых) Винницкой области было в наличии 230,7 тыс. тонн кормов всех видов, что на 6,4% больше, чем в прошлом году.