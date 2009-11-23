Аграрии Винницкой обл. сократили реализацию скота и птицы

Сельскохозяйственные предприятия Винницкой области в январе-октябре 2009 года сократили реализацию скота и птицы на убой на 13,6%, или 4,6 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 29,1 тыс. тонн.

Об этом УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, за отчетный период цена скота и птицы, которые реализуют сельхозпредприятия области, снизилась на 6%, или 0,614 тыс. грн., по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 9,612 тыс. грн. за 1 тонну.

В частности, реализация крупного рогатого скота в живом весе в январе-октябре сократилась на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 11,8 тыс. тонн, свиней – на 25,1%, до 5 тыс. тонн, птицы – на 6,2%, до 12,2 тыс. тонн.

При этом цена крупного рогатого скота, который реализуют сельхозпредприятия области, снизилась на 14,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 8,42 тыс. грн./т, цена свиней возросла на 19% – до 14,74 тыс. грн./т, птицы – снизилась на 9,3%, до 8,687 тыс. грн./т.