В Кировоградской обл. выпуск продуктов питания вырос

В январе-октябре 2009 года производство продуктов питания в Кировоградской области, по сравнению аналогичным периодом 2008 года, увеличилось на 2,4%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

С начала года наиболее существенно нарастили объемы производства предприятия по изготовлению подсолнечного масла и животных жиров (на 41,8%), по изготовлению напитков (на 34,2%).

В то же время, падение объемов зафиксировано в производстве молочных продуктов и мороженого (на 42,2%), мяса и мясных продуктов (на 23,6%).

В январе-октябре 2009 года, по сравнению с аналогичным периодом 2008 года, увеличился выпуск водки, других спиртных напитков на 71,2%, подсолнечного масла нерафинированного - на 39%, круп - на 26,9%, кондитерских изделий, включая белый шоколад без содержания какао, - на 17,8%.

В то же время, сократился выпуск хлебобулочных изделий на 8,4%, колбасных изделий - на 16,5%, сдобных изделий - на 21,1%, муки - на 33,2%, жирных сыров - на 55,1%.

За 10 месяцев т.г. падение производства зафиксировано в машиностроении - на 61,4%, изготовлении неметаллической минеральной продукции - на 43,1%, в металлургии и производстве готовых металлических изделий - на 39,5%.

В результате, за 10 месяцев 2009 г. индекс производства промышленной продукции составил 74,5%, что на 1,4% больше, чем за 9 месяцев 2008 г.