Инвестиции в АПК

За последние несколько лет агропромышленный сектор России, Украины и Казахстана привлек значительные объемы инвестиций. При этом в Украине наибольшая доля иностранного капитала, в России большая доля у внутренних инвесторов, а главным инвестором в Казахстане выступает государство, сообщает АПК-Информ.

Различна и направленность вложений: в России и Украине наибольшие объемы инвестиций приходятся на переработку масличных культур, а в Казахстане - на производство и переработку зерна. По-прежнему наиболее инвестиционно привлекательным сегментом рынка АПК стран СНГ для инвесторов остается логистика.

При этом инвестиции в инфраструктуру (порты, элеваторы, транспорт) обусловлены отставанием мощностей существующей инфраструктуры от растущей производственной мощности АПК. Так называемые инфраструктурные ограничения стали притчей во языцех для участников агропромышленного комплекса, растущая отрасль требовала обновления устаревшей и недостаточной инфраструктуры, большая часть которой досталась в наследство от былой мощи сельского хозяйства СССР.

Узнать детальнее о крупнейших инвесторах в АПК России, Украины и Казахстана, а также об особенностях инвестиционного климата сельхозрынков этих стран до и после кризиса вы сможете из доклада «АПК стран СНГ: взгляд инвесторов до и после кризиса», который представит эксперт агентства "АПК-Информ" Ирина Озип на международной конференции «Зерновая Россия-2009» (7-10 декабря, Красная Поляна, Краснодарский край).