США приостановили импорт канадского канолового шрота

Согласно данным официальных источников, 23 ноября США заявили о приостановлении импорта канолового шрота на нескольких заводах Канады вследствие обнаружения бактерий сальмонеллы в партиях данной продукции, сообщает АПК-Информ.

В частности, Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (Food and Drug Administration, FDA) временно запретило американским импортерам закупать каноловый шрот на пяти перерабатывающих заводах Канады, расположенных у границы двух государств. Так, в "черный" список попали три завода в провинциях Саскачеван, Манитоба и Онтарио, принадлежащие компании Bunge Canada, а также еще два завода в провинциях Саскачеван и Манитоба, которыми владеет компания Cargill Limited.

Сельхозпроизводители обратились к федеральному правительству с просьбой помочь в разрешении данной ситуации, пока она не оказала негативного воздействия на объемы производства и стоимость данной продукции в Канаде. Поставщики, обвиняемые в продаже зараженных сальмонеллой партий канолового шрота, не были осведомлены FDA о масштабах заражения, более того, данный факт для них был большим сюрпризом. Однако какой бы ни была степень заражения этими опасными бактериями, допустимый уровень, которым руководствуются в FDA, похоже, равен нулю.

Отметим, что канола является ключевой высокоприбыльной сельхозкультурой Канады и используется, в первую очередь, для производства пищевого масла. При этом другой продукт переработки масличной - каноловый шрот - пользуется высоким спросом со стороны животноводства и также является достаточно прибыльной продукцией.

Напомним, что канола (Canadian oil low acid) - это разновидность рапса с низкой концентрацией эруковой кислоты, выращивание которой широко распространено в Канаде.