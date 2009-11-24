Эксперт: В 2010 г Украина недосчитается трети урожая зерновых

В следующем году Украина недосчитается трети урожая зерновых. Такой прогноз озвучил руководитель департамента АПК и химпрома Госвнешинформа Дмитрий Гордийчук, передает пресс-служба УКАБ, сообщает АПК-Информ.

По его словам, украинским аграриям оказались не по карману азотные удобрения для осенней посевной. Трейдеры не запасли в нужных объемах аммиачную селитру, и цены на нее в конце лета превышали 1900 грн/т. В результате сельхозпроизводители недовнесли в почву по меньшей мере четверть миллиона тонн селитры во время осенней кампании.

Д. Гордийчук также отметил, что с комплексными удобрениями ситуация вдвое более сложная: их внесено менее половины от потребности. Фермерам просто нечем было платить за дорогие минудобрения. Трейдеры отмечают, что подобного падения спроса они не знали с начала 2000-х.

Кроме того, по мнению эксперта, осенние полевые работы осложнились из-за неблагоприятных погодных условий. Весь комплекс факторов дает основания ожидать снижения урожайности зерновых в Украине на 20-30% в новом году, подводит итог Д.Гордийчук.