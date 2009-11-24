На центральном рынке Ивано-Франковска продажи уменьшились на 4,5%

На центральном продовольственном рынке Ивано-Франковска, на котором ежемесячно проводится учет объемов продажи и регистрация цен, реализация сельскохозяйственных товаров в октябре по сравнению с предыдущим месяцем уменьшилась на 4,5% при росте цен на 3,9%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома. По их информации, цены на яблоки уменьшилась в среднем на 11,1%, птицу – на 2,3%, свинину – на 2,2%; подорожали: сало свиное – на 20,8%, яйца – на 19,9%, овощи – на 14,6%, молочные продукты – на 5,1 %.

Против октября прошлого года объемы продажи товаров на рынке уменьшились на 2,9%, а цены выросли на 9,1%. Подешевели картофель, растительное масло, крупа гречаная, телятина, тогда как сахар подорожал в 1,7 раза, капуста свежая, молочные продукты – в 1,4 раза.