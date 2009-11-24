МинАП: Области закупили в собственные резервы зерна на 86,5% от плана

Регионы Украины по состоянию на 19 ноября закупили в собственные резервы почти 1,325 млн. тонн продовольственного зерна нового урожая, или 86,5% от плана, сообщает АПК-Информ.

Согласно информации Министерства аграрной политики, на аналогичную дату 2008 года в региональные резервы было закуплено 1,83 млн. тонн зерна.

Министерство также сообщило, что к 19 ноября на сертифицированных складах насчитывалось 25,5 млн. тонн зерна, в том числе пшеницы 9,95 млн. тонн (включая 5,23 млн. тонн 1-5-го классов и 4,72 млн. тонн – 6-го класса и некондиционную), 5,4 млн. тонн ячменя, почти 4 млн. тонн кукурузы, 241 тыс. тонн ржи.

Как сообщалось, в текущем году регионы должны закупить в собственные резервы 1,531 млн. тонн продзерна.

Минагрополитики ожидает урожай зерна в 2009 году около 47 млн. тонн против прошлогодних 53,3 млн. тонн.