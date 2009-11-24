Украина экспортировала 10,4 млн. тонн зерна

Украина с начала текущего маркетингового года (МГ, июль 2009 – июнь 2010) и по состоянию на 19 ноября 2009 года экспортировала 10,4 млн. тонн зерна, что на 4,5% больше по сравнению с аналогичной датой 2008 года, сообщается в информации Министерства аграрной политики, сообщает АПК-Информ.

По данным Минагрополитики, в том числе экспорт пшеницы за этот период составил 5,4 млн. тонн против 5,2 млн. тонн за соответствующий период прошлого года, ячменя – 3,37 млн. тонн против 4 млн. тонн, кукурузы - 1,5 млн. тонн и 0,672 млн. тонн соответственно.

Согласно информации министерства, с начала текущего МГ Украина также экспортировала 1,24 млн. тонн рапса, что на 33,2% меньше, чем за аналогичный период 2008/2009 МГ.

Как сообщалось, Минагрополитики ожидает урожай зерна в 2009 году около 47 млн. тонн против прошлогодних 53,3 млн. тонн. Экспорт зерна в 2009/2010 МГ прогнозируется на уровне 20 млн. тонн, тогда как в минувшем маркетинговом году Украина поставила на внешние рынки рекордные 25,2 млн. тонн.