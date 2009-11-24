В ЕС объем экспортных лицензий с начала сезона снизился на 39%

Согласно официальным данным, в период с 1 июля по 17 ноября 2009 г. Еврокомиссия по зерновым выдала лицензии на экспорт зерновых общим объемом 8,3 млн. тонн, что на 39% уступает показателю аналогичного периода минувшего сезона — 13,6 млн. тонн, сообщает АПК-Информ.

Из указанного объема экспорт пшеницы (кроме дурума) составил 6,8 (9,1) млн. тонн, дурума - 124 (426) тыс. тонн, ячменя - 330 тыс. (2,5 млн.) тонн, кукурузы - 335 (646) тыс. тонн, овса 84 (59) тыс. тонн и ржи — 35 (33) тыс. тонн.

Кроме того, за указанный период общий объем импортных лицензий составил 4 млн. тонн, что на 27% ниже прошлогоднего уровня - 5,5 млн. тонн, включая 2 (2,9) млн. тонн пшеницы, 1,1 млн. (418 тыс.) тонн дурума, 61 (187) тыс. тонн ячменя 857 тыс (1,8 млн.) тонн кукурузы и 2 (255) тыс. тонн сорго.