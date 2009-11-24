В Крыму производство животноводческой продукции увеличилось

В Автономной Республике Крым в январе-октябре т.г. общий объем производства продукции животноводства увеличился на 4,0%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., в том числе в аграрных предприятиях - на 0,9%, в хозяйствах населения - на 6,5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

В частности, хозяйствами всех категорий реализовано скота и птицы на убой (в живом весе) 162,7 тыс. т, что на 2,6% больше, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., произведено молока 308,1 тыс. т - на 2,8% больше, яиц - 599,4 млн. штук – на 2,9% больше.

В сельскохозяйственных предприятиях объемы реализации скота и птицы на убой увеличились на 0,7%, производство молока - на 3,8% и яиц - на 1,9%. В хозяйствах населения объем производства мяса увеличился на 5,0%, молока - на 2,6%, яиц - на 4,0%. Доля хозяйств населения в общем объеме производства указанных продуктов животноводства составила соответственно, 45%, 89% и 48% против прошлогодних показателей 44%, 90% и 48%, соответственно.

Как сообщал УНИАН, в Крыму за январь-октябрь 2009 г. объем продукции сельского хозяйства (в сопоставимых ценах) в хозяйствах всех категорий увеличился на 6,0%, по сравнению с соответствующим периодом 2008 г., в том числе, в хозяйствах населения – на 14,0%, а в сельскохозяйственных предприятиях - сократился на 1,4%.