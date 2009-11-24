В Карпатах, Закарпатье, на востоке завтра дожди

25 ноября синоптики прогнозируют переменную облачность на территории Украины.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, небольшой дождь ожидается в Карпатах и Закарпатье, а днем и в восточной части умеренный дождь (в северных и центральных областях днем без существенных осадков).

Ночью и утром в южной части, центральных и восточных областях местами туман.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, на юге Крыма до 10°; днем 4-9° тепла, в западных областях и на юге страны кое-где 10-13°.

В Киевской области сохранится переменная облачность, ночью и утром ожидается небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 4-9°. По г. Киеву температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.