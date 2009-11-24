Закупочные цены на молоко в России пошли вверх

Закупочные цены на сырое молоко в России демонстрируют положительную динамику. В среднем по России, по данным Национального союза производителей молока, они выросли на 2 руб/кг, достигнув отметки 11 руб/кг, сообщает Агро Перспектива.

"Если посмотреть на динамику роста цен на сырое молоко, то в нашей стране она выше, чем на мировом рынке, — отмечает председатель правления Национального союза производителей молока "Союзмолоко" Андрей Даниленко. — Значит, помимо сезонного, у нас сработали какие-то еще факторы".

По его словам, эти факторы напрямую связаны с развернутой деятельностью по поддержке отрасли: с ограничением импорта, с достигнутыми договоренностями о ценовой политике переработчиков.

По мнению А.Даниленко, цены на сырое молоко в России продолжат расти до конца текущего года.

"Важно, чтобы цены не только поднялись, но и закрепились на объективном уровне. Потому что если они будут слишком высокими, это может вызвать сокращение потребления молока и молочных продуктов. Допускать такого развития событий категорически нельзя. Молоко и молочные продукты — важный компонент рациона социально незащищенных групп населения. Если они сократят объемы потребления молока, плохо будет всей отрасли", — подчеркивает А.Даниленко.

В 2007 году, когда закупочная цена на молоко взлетела слишком высоко, из-за чего вся молочная продукция подорожала на 40%, произошел спад потребления. Это привело к перепроизводству сырого молока и резкому падению закупочных цен, — приводит пример председатель правления "Союзмолока".

"Нужен баланс. Если цена на сырое молоко закрепится на средней отметке 12 руб/кг, это будет выгодно всем — и производителям и переработчикам и потребителям, — полагает Даниленко. — Однако нам важно еще и не допустить резкого снижения цен после Нового года".