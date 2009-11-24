В Белоруссии повышены закупочные цены на молоко

Закупочные цены на молоко, закупаемое для государственных нужд, повышены в среднем на 10%, сообщает Агро Перспектива.

Как сообщили журналистам в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия республики, соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров No.1483. На основании документа внесены соответствующие изменения в постановление Совета Министров No.812 «О закупочных ценах на продукцию животноводства, реализуемую для республиканских государственных нужд» от 5 июня 2008 года.

Закупочные цены на молоко «Экстра» составят 905 белорусских рублей за 1 кг, высшего сорта - 715 белорусских рублей, первого сорта - 660 белорусских рублей, второго сорта - 380 белорусских рублей. Ранее они составляли соответственно 820, 650, 600 и 350 белорусских рублей. Повышение закупочных цен на молоко связано с увеличением затрат на содержание животных в зимний стойловый период, а также повышением цен на готовую продукцию на внешнем рынке, отмечается в сообщении пресс-службы белорусского минсельхозпрода.