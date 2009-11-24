До конца 2009 г. молоко в Украине подорожает как минимум на 15%. Такой прогноз ЛІГАБізнесІнформ дали в группе компаний "Агрополис" (молочные продукты ТМ "Щедрый вечер").

По данным Государственного комитета статистики Украины, которые приводят в компании, производство молока в стране с каждым годом уменьшается приблизительно на 1000 тонн. При этом за прошедшие 10 месяцев 2009 года уменьшение производства молока в сравнении с аналогичным периодом 2008 года зафиксировано в 18-ти регионах Украины. Самые значительные сокращения объемов производства зафиксированы в Киевской области - на 7%, в Днепропетровской и Львовской областях - на 6%, в Черновецкой области - на 5%.

Причиной данной тенденции, указывают в "Агрополис", служат как общее сокращение производства молока, так и уменьшение поголовья коров в Украине.

Крупные игроки молочной отрасли прогнозируют, отмечают в компании, что в течение ноября-декабря молоко в стране подорожает еще как минимум на 15%.

"Действительно, сегодня идет тенденция повышения цены на молоко и соответственно себестоимость готовой молокопродукции возрастает. Но кроме увеличения стоимости мы, производители, уже реально ощущаем дефицит качественного сырья, - указывает директор департамента торговли и производства группы компаний "Агрополис" Виктор Смирнов.

При этом, по его словам, в ближайшие месяцы потребителям следует готовиться к повышению цен на молочные продукты.