В Луганской области производство сельхозпродукции сократилось

Объем валовой продукции в сельском хозяйстве Луганской области за 10 месяцев 2009 года по сравнению с соответствующим периодом 2008 года сократился на 13,2%.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Луганского облсовета.

По словам советника председателя облсовета по экономическим вопросам Валентины ТАТАРЧУК, среди основных причин отрицательной динамики - сокращение валового сбора зерновых и зернобобовых культур на 548,3 тыс. тонн, или 33,7%, а также картофеля (21,7%), овощной (13,4%) и плодово-ягодной (22,1%) продукции; сокращение поголовья крупного рогатого скота на 4,1 тыс. голов, или 2,9%, а также птицы (1,6%), овец и коз (1,3%); сокращение производства мяса в живом весе на 8,8%, молока – на 1,9%, яиц – на 4,8%.