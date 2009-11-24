В Винницкой обл. запасы зерна на 1 ноября меньше на 12,6%

По состоянию на 1 ноября т.г., на предприятиях Винницкой области, которые осуществляют хранение, переработку зерновых культур, и в сельхозпредприятиях (кроме малых) общее наличие зерна составляло 1,282 млн. тонн, что на 12,6% меньше, чем на 1 ноября 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в Винницкой области.

Согласно сообщению, из общего количества зерна непосредственно в аграрных предприятиях области было в наличии 759,6 тыс. тонн. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 522,6 тыс. тонн зерна.

Средняя закупочная цена зерновых культур, которую предлагали хранящие и перерабатывающие предприятия Винницкой области товаропроизводителям, в январе-октябре т.г. составляла 802,3 грн. за 1 тонну, что на 15,8% ниже уровня соответствующего периода 2008 года.