В Винницкой обл. продажа с/х продуктов выросла на 3,7%

В Винницкой области продажа сельскохозяйственных продуктов на городских рынках за январь-октябрь 2009 года против января-октября 2008 года увеличилась на 3,7% при росте цен на рынках на 9,2%.

Об этом сказано в сообщении Главного управления статистики в Винницкой области, переданном агентству УНИАН..

За счет организованных рынков в январе-октябре т.г. формировалось 34,2% общего объема продажи потребительских товаров в Винницкой области. В обороте этих рынков 14,5% объемов составляла продажа сельскохозяйственных продуктов.

Цены на продукты животноводства увеличились на 11,8%, их продажа увеличилась на 2,8%. Продажа продуктов растениеводства увеличилась на 3,7%, при росте цен на 5,4%.

В январе-октябре 2009 г., по сравнению с январем-октябрем 2008 г., наблюдается рост цен на большинство видов сельскохозяйственных продуктов, а особенно - на гусей, баранину, рис, масло животное, сахар, бананы - на 69,3-32,3%, чеснок, сало свиное, сыр (брынзу), цитрусовые, яйца, грибы, говядину, мед, бобы, куры, телятину, сметану - на 26,4-10,1%, молоко свежее, сыр (творог), мучные, свинину, картофель - на 9,4-1,8%.

В тот же время, снизились цены на свеклу, лук репчатый, груши, капусту свежую, зерновые, морковь, масло, пшено, яблоки, крупу гречневую - на 42,1-7,2%.