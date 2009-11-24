Эксперты: Мировой экономике в 2010г. угрожает дефицит сахара

"Сахарный кризис" угрожает мировой экономике в первом полугодии 2010 года в связи с тем, что предложение сахара не сможет полностью обеспечить спрос на данный продукт, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на управляющего директора брокерской компании Kingsman SA Джонатана Кингсмана (Jonathan Kingsman). "Ситуация может ухудшиться. Единственный ответ для этой головоломки - падение потребления. Не имеет значения, насколько высоко может подняться цена - она все равно не сможет принести больше сахара", - цитирует агентство слова Кингсмана, выступившего во вторник на конференции International Sugar Organization, занимающейся анализом рынка сахара.

По его словам, дефицит товарного сахара-рафинада в следующем году может достичь уровня в 3-4 миллиона метрических тонн. В настоящий момент некоторые покупатели сахара, такие как Бангладеш, Индия и Малайзия, уже сталкиваются с нехваткой этого продукта. В сентябре цены октябрьских фьючерсов достигли самого высокого за 28 лет уровня на фоне спекуляций относительно сокращения предложения из-за неблагоприятных для выращивания сахарного тростника погодных условий в Индии и Бразилии.

На прошлой неделе министерство сельского хозяйства США пересмотрело свою оценку объема общемирового производства сахара в 2009/10 финансовом году в сторону понижения - согласно расчетам экспертов, данный показатель будет составлять лишь 153,3 миллиона тонн, что на 64 миллиона тон меньше оценки, сделанной в мае текущего года. сообщает РИА Новости.