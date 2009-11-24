РФ на треть сократит список сертифицируемых товаров

Перечень товаров, подлежащих обязательной сертификации, будет сокращен с 78 до 54%, это сэкономит бизнесу 700 миллионов рублей, сообщил премьер-министр РФ Владимир Путин на заседании правительства.

По словам Путина, от сертифицирования будут освобождены производители массовых товаров. Сейчас обязательной сертификации подлежат 78% продаваемых в РФ товаров против 15% в Евросоюзе. "Доля сертифицированной продукции снизится с 78 до 54%", - сказал Путин.

По его словам, вместо сертификации вводится более комфортный для бизнеса порядок декларирования соответствия выпускаемой продукции требованиям безопасности "Экономия для бизнеса составит 700 миллионов рублей", - сказал премьер. Глава правительства отметил, что в европейских странах уровень сертифицируемой продукции гораздо ниже, чем в России. "От этой дорогостоящей и не всегда эффективной процедуры будут освобождены производители массовых товаров, например, бытовой химии или парфюмерии", - пояснил премьер.

ВВС, РИА Новости