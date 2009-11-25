В Украине к 24 ноября собрано 47,3 млн. тонн зерновых

В Украине по состоянию на 24 ноября 2009 г., согласно оперативным данным, намолочено 47,37 млн. тонн зерна, сообщает АПК-Информ.

Поздние зерновые и зернобобовые культуры к указанной дате были собраны с площади почти 15,3 млн. га, или 99%, планируемых к уборке. Средняя урожайность зерновых по Украине составляет 31 ц/га.

Также на указанную дату аграрии собрали почти 9,6 млн. тонн кукурузы с площади более 1,9 млн. га, что составляет 90% от плана, при средней урожайности 50,4 ц/га.

Продолжается уборка сои. К указанной дате намолочено почти 1,016 млн. тонн семян (99% от плана) при средней урожайности 16,4 ц/га.

Кроме того, к 24 ноября т.г. аграрии накопали почти 10,176 млн. тонн сахарной свеклы с 322 тыс. га, при этом вывезено 9,7 млн. тонн корнеплодов.