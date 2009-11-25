Египет проводит новый тендер на закупку пшеницы

По сообщению агентства Dow Jones, государственный оператор продовольственного рынка Египта, компания GASC, объявила новый тендер на закупку пшеницы на базисе FOB, сообщает АПК-Информ.

В частности, Египет планирует закупить 55-60 тыс. тонн американской и канадской пшеницы.

Кроме того, на тендере будут рассматриваться предложения зерновой из Австралии, Германии, Аргентины, Казахстана, России и Франции. Общий объем данных закупок также составит около 60 тыс. тонн.

Согласно условиям тендера, пшеница должна быть поставлена импортеру в период с 5 по 20 января 2010 г.