Казахстан экспортировал около 3 млн. тонн зерна

В январе-ноябре 2009 г. Казахстан экспортировал 2,93 млн. тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Минсельхоза РК, сообщает АПК-Информ.

Напомним, что за аналогичный период 2008 г. из республики было вывезено более 5 млн. тонн зерна.

Согласно прогнозам Минсельхоза, экспортный потенциал Казахстана в 2009/10 МГ может составить 10 млн. тонн зерна. Валовой сбор зерна в Казахстане в т.г. в бункерном весе составил 22,7 млн. тонн, что на 34% выше прошлогоднего показателя.

Напомним, что в 2008 г. в Казахстане было собрано 15,6 млн. тонн зерна. Экспортный потенциал составил около 6 млн. тонн.