География экспорта причерноморской пшеницы будет расширяться

По мнению аналитиков ИА АПК-Информ, главной чертой текущего сезона для причерноморского зерна станет дальнейшее расширение географии экспорта. Этому способствуют как благоприятная конъюнктура мирового рынка, так и усиление конкуренции на традиционных рынках сбыта, в частности в Средиземноморском регионе.

Экваториальная Африка, Юго-Восточная Азия и Южная Америка станут активно развивающимися направлениями поставок зерновых из Причерноморья. Причем ключевой экспортной позицией на данных направлениях будет пшеница (продовольственная и фуражная).

Об основных рисках и потенциале данных рынков вы сможете узнать из доклада «Перспективы экспорта зерновых стран Причерноморья в 2009/10 МГ (Россия, Украина, Казахстан)», который представит руководитель службы бизнес-проектов ИА «АПК-Информ» Родион Рыбчинский в рамках международной конференции «Зерновая Россия-2009» (7-10 декабря, Красная Поляна, Краснодарский край).