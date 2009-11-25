Австралийские экспортеры будут испытывать трудности со сбытом пшеницы
10:46, 25 ноября 2009Агро
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Спрос сохранится на высокопротеиновую пшеницу
Экспорт австралийской пшеницы в текущем сезоне будет затруднен из-за укрепления национальной валюты и более чем достаточного предложения зерна на мировом рынке, считает австралийская компания GrainCorp Ltd. Об этом сообщает Зерно он-лайн.
Активный спрос на высокопротеиновую пшеницу, выращиваемую на востоке Австралии, сохранится и в текущем сезоне, особенно в странах Азии.
Сейчас австралийские фермеры продолжают уборку пшеницы. Возможно, что валовой сбор пшеницы станет лучшим за последние четыре года и достигнет 23 млн. т. В прошлом сезоне Австралия собрала 21,4 млн. т пшеницы.
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